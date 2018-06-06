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В Уфе следком приехал на фанерный комбинат по делу о зарплате

6 июня 2018, 17:19
Представители ведомства рассказали работникам предприятия о ходе расследования дела о задолженности по зарплату.

Накануне, 5 июня, руководитель следственного отдела по Октябрьскому району Уфы Уфы следкома и заместитель прокурора района провели прием работников ООО «Уфимский фанерный комбинат» прямо в помещении предприятия.

Главное темой для общения стал ход расследования уголовного дела, а также меры, принимаемые для погашения задолженности по заработной плате, которая частично погашается. По данным ведомства, по состоянию на сегодняшний день уже выплачен долг на сумму около 22 миллионов рублей.

- В ходе расследования уголовного дела по факту невыплаты заработной платы руководством ООО «Уфимский фанерный комбинат» допрашиваются работники предприятия, проведены обыски в помещении организации, изъята бухгалтерская документация, назначена судебно-бухгалтерская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается, - говорится в официальном сообщении на сайте следкома.

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