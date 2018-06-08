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Адвокатская палата Башкирии требует арестовать имущество Виталия Буркина

8 июня 2018, 14:14
Как оказалось, Адвокатская палата РБ потребовала, чтобы их оппонент возместил расходы на юриста, который представлял интересы организации в суде.

Накануне, 7 июня, стало известно, что Адвокатская палата Башкирии обратилась в Кировский районный суд Уфы с иском о возмещении судебных расходов, понесенных на судебные разбирательства с Виталием Буркиным по поводу лишения его статуса адвоката. Сумма иска составляет 250 тысяч рублей.

Напомним, осенью минувшего года Адвокатская палата РБ приняла решение о лишении Виталия Буркина статуса адвоката из-за его оскорбительных записей в соцсетях в адрес представителей судейского сообщества. Юрист попытался опротестовать данное решение Адвокатской палаты РБ через суд, но пока сделать это ему не удалось.

И вот теперь Адвокатская палата воспользовалась своим правом на возмещение судебных затрат. Помимо этого, представители Адвокатской палаты потребовали, чтобы суд наложил арест на имущество Виталия Буркина для обеспечения иска.

- Адвокатская палата обратилась с иском в суд о взыскании с меня расходов в сумме 250 000 рублей. Якобы на услуги адвоката, являющегося членом Совета, была потрачена эта сумма из общих адвокатских денег. Что здесь хочется сказать? Наверное, только одно - Юмадилов и его прихвостни совершенно потеряли всякий стыд. Чего бы мне это ни стоило, но я сделаю все, чтобы эта шайка управленцев из адвокатской палаты оказалась на скамье подсудимых, - написал Виталий Буркин в соцсетях. Позднее он пояснил, что обязательно обратится в прокуратуру с просьбой проверить действия палаты.

Медиакорсеть следит за ситуацией.

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#Новости#Суд#Татьяна Майорова,#Общество
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