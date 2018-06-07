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В Башкирии учеников удалили с ЕГЭ из-за шпаргалок

7 июня 2018, 10:05
Инциденты произошли на аттестации по математике и истории.

Во время сдачи ЕГЭ три ученика пренебрегли правилами поведения в ходе итоговой аттестации и были удалены, сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на министерство образования республики.

В ведомстве однако не уточнили, в каких именно пунктах проведения экзамена произошли инциденты. Причиной удаления учеников стали шпаргалки, с которых попытались списать ученики на аттестации по математике и истории.

Удаленные с экзамена ученики не имеют права на пересдачу в этом году. Для получения аттестата им необходимо сдать математику и русский язык.

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