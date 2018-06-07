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Стало известно, где в Уфе пройдет Ураза-байрам

7 июня 2018, 14:12
Мэрия предоставила список мест, в которых с 11:30 начнутся мероприятия.

Стало известно, где 15 июня пройдет праздник «Ураза-байрам», сообщили в пресс-службе администрации города.

Праздничные проповеди по случаю празднования Ураза-байрам пройдут 15 июня с 8. 00 до 11. 00 ч. в мечетях «Мадина» (ул. Гатчинская, 1), «Асия» (поселок Максимовка), «Ихлас» (ул. Сочинская, 43), «Мунира» (ул. Заозерная, 2), «Гуфран» (ул. Алтайская, 19), «Хамза Хаджи» (ул. Гагарина, 16), «Дания» (пос. Тимашево), «Рамазан» (ул. Бабушкина, 3), строящихся мечетях поселка Старые Турбаслы, «Фатиха» (ул. Ш. Бабича, 8), мечети-медресе «Ляля-Тюльпан» (ул. Комарова, 5), в медресе имени Марьям Султановой (ул. Мустая Карима, 3), в населенном пункте Шакша, махалля «Инорс» (ул. Сельско-Богородская, 45/1), махалля «Мадина» (ул.Фронтовых бригад, 10, корп. 25), махалля поселка Нагаево, в первой соборной мечети (ул. Тукаева, 52), резиденции ДУМ РБ (ул. Чернышевского, 103), религиозной организации «Фаляк» (ул. 40 лет Октября, 9/1).

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