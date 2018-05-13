Мусульманский пост в Башкирии: порядок приема пищи, размеры пожертвований

Что можно и нужно делать во время поста?

Во время уразы мусульманин должен усердно молиться. Перед каждым намазом он должен выразить свой Ният (намерение) о том, что его пост от чистого сердца, и что он не будет его нарушать ни физически, ни мысленно.

Еще одним благим делом является рецитация в таравих-намазе всего Корана. Для этого каждый день читают одну тридцатую Священной книги и, соответственно, в последнюю ночь уразы — в этом году это 14 июня, доходят до завершающей страницы.

Как правило, прием пищи в вечернее время проводится в кругу родственников или друзей. У башкир это время называется «ауыҙ асыу”, что в буквальном переводе означает “открывать рот”. В башкирских семья установлено, что каждая семья во время поста должен хоть один раз звать гостей к себе домой на “ауыҙ асыу”.