Карточки
Мусульманский пост в Башкирии: порядок приема пищи, размеры пожертвований
Вчера, 15:56
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Медиакорсеть совместно с ДУМ Башкирии подготовил карточки о наступающем мусульманском посте – уразе.
Месяц Рамазан – это один из самых долгожданных месяцев года у мусульман. Он совпадает с постом – уразой, который должен держать каждый правоверный. Мечети и благотворительные центры оживают именно в Рамазане. После вечерней молитвы аль-магриб верующие вместе собираются за трапезным столом и вкушают пищу. Двери мечети открыты для всех, любой нуждающийся человек может обратиться туда, его обязательно накормят и окажут посильную поддержку, ибо Рамазан – это месяц щедрости и милосердия.