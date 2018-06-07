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Путин – о пенсиях: Ключевая задача – поднять уровень доходов пенсионеров

7 июня 2018, 16:28
Президент России ответил на вопрос о повышении пенсионного возраста.

Во время «Прямой линии» Владимир Путин ответил на вопрос о пенсионной системе. Его задал Алексей Гончаров из Курска:

- Будет ли повышение пенсионного возраста?

- Я к этому отношусь в высшей степени осторожно и аккуратно, - сказал Владимир Путин. – Одна из основных задач, поставленных мной перед правительством – повышение доходов пенсионеров, причем значительное.

В этой же связке надо рассматривать и задачу уменьшить в два раза число россиян, живущих за чертой бедности, добавил президент.

- Какие меры будут предложены правительством, узнаем в ближайшее время, - сообщил Владимир Путин. – Тогда и обсудим. Хочу еще раз подчеркнуть, что ключевая задача в пенсионной системе – это повышение доходов пенсионеров.

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#Новости#Разиф Абдуллин#Политика
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