В Уфе на кладбище компания устроила рекламную акцию прямо на могиле усопшей

- Административная комиссия сельсовета проведет разъяснительную работу с руководством фирмы, чтобы в дальнейшем сотрудники фирмы не нарушали правила благоустройства и не устанавливали свои таблички на могилах. Своими силами мы эти таблички убираем и уже разговаривали с руководством фирмы на этот счет. Но, к сожалению, понимания мы не нашли, - пояснил начальник юридического отдела Комбината в беседе с корреспондентом «Электрогазеты».