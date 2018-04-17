В Уфе пьяный водитель снес памятники на Северном кладбище

- Почему все на него набросились? Наверняка, он на кладбище не счастье искать приехал. Да и пьяный не от счастья, а от горя. Кто то умер из близких - он запил. Так пьяным навещать и поехал. А на кладбище, может, еще и горе нахлынуло, вот на пьяную голову и уехал не туда. Конечно же, он виноват, но не из хулиганских намерений так вышло, - высказался Ашот Геваркян.