Повесть Игоря Савельева из Уфы заняла второе место на премии Пушкина

Поэтому после 2008 года я на нее не подавал заявок. К «Лицею» я присматривался с интересом с того момента, как только он появился в прошлом году, мне импонирует то, как устроена эта премия, там такие четко прописанные процедуры, документы и т.д. и т.п. – видимо, от этого во мне радуется немецкая кровь, я ведь наполовину немец. Мне все еще нет 35 лет, так что по правилам премии я прохожу в участники, - рассказал Савельев в беседе с нашим корреспондентом.