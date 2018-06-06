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Повесть Игоря Савельева из Уфы заняла второе место на премии Пушкина

6 июня 2018, 17:54
Церемония вручения литературной премии среди молодых российских авторов «Лицей» состоялась сегодня в Москве у памятника Александру Пушкину в годовщину его дня рождения.

Напомним, известный уфимский писатель, журналист, был номинирован на премию с повестью «Ложь Гамлета». Ее выбрали из произведений десяти авторов из разных уголков страны и мира. Всего на конкурс прислали 3069 работ.

Общий призовой фонд Премии составил 4 800 000 рублей. В каждой номинации присуждалось три приза: за первое – 1 200 000 рублей, за второе – 700 000 рублей, за третье – 500 000 рублей. Цель конкурса — поддержать молодых авторов и продвигать их произведения на международный издательский рынок, в том числе и на соискание крупных литературных премий, в том числе и Нобелевской премии (в области литературы).

Герой новой повести Савельева, которая выйдет в свет в июньском номере журнала «Октябрь», - журналист Олег, который работает на телеканале, специализирующемся на скандальных разоблачениях. Одна из тем повести — актуальная на сегодня проблема положения кино и театра в условиях цензуры.

В беседе с нашим корреспондентом ранее Игорь Савельев рассказал, что к премии имени Пушкина он присматривался сразу же, с ее появления в прошлом году.

- Дело в том, что в «молодежных» литературных премиях (раньше была такая – «Дебют», потом она закрылась и открылся «Лицей», + несколько проектов поменьше), и вообще в каких-то проектах «молодой литературы», я активно участвовал больше 10 лет назад, потом прекратил. Мне казалось неэтичным, например, выдвигаться на премию «Дебют», если я в это же время делаю с ней какие-то проекты и выгляжу чуть ли не как член команды.

Поэтому после 2008 года я на нее не подавал заявок. К «Лицею» я присматривался с интересом с того момента, как только он появился в прошлом году, мне импонирует то, как устроена эта премия, там такие четко прописанные процедуры, документы и т.д. и т.п. – видимо, от этого во мне радуется немецкая кровь, я ведь наполовину немец. Мне все еще нет 35 лет, так что по правилам премии я прохожу в участники, - рассказал Савельев в беседе с нашим корреспондентом.

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