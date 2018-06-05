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«Уфа-арена» на три дня превратится в волейбольную площадку

5 июня 2018, 11:52
В Уфе пройдет этап волейбольной Лиги наций.

С 8 по 10 июня в Уфе пройдёт этап волейбольный Лиги Наций, сообщается на официальном сайте ВК «Урал». На «Уфа-Арене» сыграют сборная России, Бразилии, Китая и Ирана.

Вчера, 4 июня, здесь завершились технические работы для подготовки стадиона к волейбольным матчам. Вместо льда в «Уфа-Арене» подготовлена волейбольная площадка.

8 июня сборная России по волейболу сыграет с Бразилией, 9 июня – со сборной Китая, 10 июня – с Ираном.

Также в эти дни соперники сборной России сыграют между собой:

8 июня – Китай – Иран, 9 июня – Иран – Бразилия, 10 июня – Китай – Бразилия.

После шести туров сборная России занимает четвёртое место в Лиге Наций, бразильцы находятся на втором, команда Китая - на десятом, Иран - на 13-м месте.

Начало матчей сборной России – в 19.00, других игр - в 16.30. Билеты еще можно приобрести в кассах «Уфа-Арены» и онлайн на сайте ХК «Салават Юлаев».

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