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Уфимский стадион «Нефтяник» проверили на готовность к Лиге Европы

28 мая 2018, 16:10
Сегодня стадион с инспекцией посетил член комитета УЕФА по проверке стадионов Арно Саргсян и представитель РФС Иван Цитович.

- Комиссия осмотрела инфраструктуру стадиона, основное поле арены, ознакомилась с прилегающей территорией и составила полноценный отчет для УЕФА, - сообщили в футбольном клубе «Уфа».

Арно Саргсян провел рабочее совещание с в уфимском клубе и рассказал о требованиях предъявляемых к аренам, принимающим матчи Лиги Европы.

- Комиссия поблагодарила руководство клуба и стадиона за содействие в работе и выразила надежду, что матчи Лиги Европы пройдут на стадионе «Нефтяник» на высоком уровне, - сообщили в пресс-службе ФК «Уфа».

Официальное заключение комиссия предоставит уфимскому клубу в ближайшие дни.

Футбольный клуб «Уфа» заслужил право на выход в Лигу Европу, поднявшись в чемпионате России на шестое место. ФК «Тосно», обладатель Кубка России, потерял это право из-за невыполнения правил финансового «фэйр-плей».

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