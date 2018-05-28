Уфимский стадион «Нефтяник» проверили на готовность к Лиге Европы

- Комиссия осмотрела инфраструктуру стадиона, основное поле арены, ознакомилась с прилегающей территорией и составила полноценный отчет для УЕФА, - сообщили в футбольном клубе «Уфа».
Арно Саргсян провел рабочее совещание с в уфимском клубе и рассказал о требованиях предъявляемых к аренам, принимающим матчи Лиги Европы.
- Комиссия поблагодарила руководство клуба и стадиона за содействие в работе и выразила надежду, что матчи Лиги Европы пройдут на стадионе «Нефтяник» на высоком уровне, - сообщили в пресс-службе ФК «Уфа».
Официальное заключение комиссия предоставит уфимскому клубу в ближайшие дни.
Футбольный клуб «Уфа» заслужил право на выход в Лигу Европу, поднявшись в чемпионате России на шестое место. ФК «Тосно», обладатель Кубка России, потерял это право из-за невыполнения правил финансового «фэйр-плей».