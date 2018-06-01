В Башкирии учительница, на глазах которой утонул подросток, избежала тюрьмы

Ранее мы писали о том, что сразу несколько судей отказались вести это дело. Родные погибшего подростка считали, что налицо сговор служителей Фемиды, не желающих выносить приговор сестре своего коллеги. Кроме того, родственники Булата обратились с открытым письмом к председателю Верховного суда Башкирии Михаилу Тарасенко. Они просили перенести дату рассмотрения апелляционной жалобы подсудимой в Верховном суде, которое назначено на 29 мая, хотя бы на один день раньше, потому что после 28 мая истекает срок давности по делу. Авторы письма подчеркнули, что вынуждены обращаться на сей раз к Михаилу Тарасенко в формате «открытого письма», так как в ответ на предыдущие свои обращения они получали, по их словам «только отписки».