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В Башкирии учительница, на глазах которой утонул подросток, избежала тюрьмы

1 июня 2018, 15:50
Сегодня Верховный суд Башкирии освободил от наказания в связи с истечением срока давности учительницу из Мелеуза, ученик которой утонул в реке.

Об этом корреспонденту Медиакорсети сообщила родственница погибшего мальчика.

Напомним, несчастный случай произошел в мае 2016 года. Тогда школьникам башкирской гимназии №9 города Мелеуз позволили поехать на экскурсию в посёлок Нугуш. Учительница, которая была ответственна за детей во время похода, самовольно изменила маршрут и повела их по горному хребту, а затем позволила купаться в водохранилище. Дети играли на деревянном понтоне без присмотра. Один из ребят, 14-летний подросток Булат Алтынчурин, прыгнул в воду и утонул.

Ранее мы писали о том, что сразу несколько судей отказались вести это дело. Родные погибшего подростка считали, что налицо сговор служителей Фемиды, не желающих выносить приговор сестре своего коллеги. Кроме того, родственники Булата обратились с открытым письмом к председателю Верховного суда Башкирии Михаилу Тарасенко. Они просили перенести дату рассмотрения апелляционной жалобы подсудимой в Верховном суде, которое назначено на 29 мая, хотя бы на один день раньше, потому что после 28 мая истекает срок давности по делу. Авторы письма подчеркнули, что вынуждены обращаться на сей раз к Михаилу Тарасенко в формате «открытого письма», так как в ответ на предыдущие свои обращения они получали, по их словам «только отписки».

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