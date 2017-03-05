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В Уфе 10-летний мальчик упал в шахту вентиляции на стройке

5 марта 2017, 12:40
Строители не предприняли все необходимые меры безопасности

В Уфе, во второй половине дня 4 марта, на строительной площадке, расположенной по улице Гоголя, возле многоквартирного дома № 78, 10-летний школьник упал в вентиляционную шахту строящегося гаражного комплекса. Сотрудники МЧС обнаружили мальчика во входном отверстии шахты вентиляции подземного гаража. Бригада «скорой помощи» передала ребёнка его родителям. В администрации города призвали родителей объяснять своим детям, что строительные площадки не являются местом для игр.

- Застройщикам необходимо следить за территорией, где осуществляются строительные работы, и должным образом обеспечивать ее охрану во избежание проникновения в опасную зону, - отметили в «Службе спасения 112» г. Уфы

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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