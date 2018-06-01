Как изменились цены на продукты в Башкирии за неделю

Белокочанная капуста подорожала на 8,6 процентов и сейчас стоит почти 29 рублей за килограмм. Морковь стала дороже на три процента и стоит сейчас около 35 рублей за килограмм. Цены на курицу и сахар также поднялись – килограмм курицы обходится сейчас в 110 рублей за килограмм, килограмм сахара – 37 рублей.