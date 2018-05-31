Главные шаги на пути к финансовой независимости

- Мой первый опыт, он же последний, когда я лично своими руками и головой торговал на бирже, связан с forex. Была небольшая сумма денег, порядка 250 долларов США и были непередаваемые и ни с чем не сравнимые эмоции. С одной стороны, обычная работа, а с другой стороны, торговля на forex: рано утром начинается сессия на азиатскихбиржах, к концу рабочего дня на европейских, к ночи открывается североамериканские сессии. Ни одну из них нельзя пропустить, а надо еще спать и работать. При этом стараешься не пропустить ни одну новость, пытаешься проводить фундаментальный анализ. В итоге через пару недель становишься похож на героя фильма «Бойцовский клуб», который так же не спал по много суток. Все закончилось, во-первых, «сливом» депозита. Во-вторых, это гораздо важнее и полезнее, пониманием того, что на бирже должен торговать профессионал, поэтому нужно долго и упорно учиться. Или же нужно довериться профессионалу, который уже отучился и имеет многолетний опыт, – делится своим опытом уфимец Марат Г.