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В Башкирии в электричках можно будет бесплатно провозить домашних животных

29 мая 2018, 09:49
Акция продлится весь «дачный сезон».

С 1 июня по 31 октября 2018 года пассажиры смогут бесплатно провозить с собой домашних животных при покупке проездного билета или проезда по абонементному билету, сообщили в пресс-службе Башкортостанской пригородной пассажирской компании.

Бесплатный провоз домашних животных будет действовать по всех пригородных поездах Башкирской ППК.

Напомним, что мелких домашних животных, собак и птиц следует перевозить в ящиках, корзинах, клетках, контейнерах, которые должны помещаться на местах, предназначенных для размещения ручной клади, и которые должны быть устроены таким образом, чтобы была исключена возможность нанесения животным вреда пассажирам и перевозчику. Крупные собаки перевозятся в намордниках и с поводком в тамбурах под наблюдением сопровождающих.

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