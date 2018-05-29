В Башкирии в электричках можно будет бесплатно провозить домашних животных

Напомним, что мелких домашних животных, собак и птиц следует перевозить в ящиках, корзинах, клетках, контейнерах, которые должны помещаться на местах, предназначенных для размещения ручной клади, и которые должны быть устроены таким образом, чтобы была исключена возможность нанесения животным вреда пассажирам и перевозчику. Крупные собаки перевозятся в намордниках и с поводком в тамбурах под наблюдением сопровождающих.