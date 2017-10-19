Блеск и нищета национального кино: ждут ли перемены студию «Башкортостан»

- Но вы сами понимаете, что кино за эти годы стало на ноги только в отдельно взятых студиях двух протежируемых режиссеров. А в целом - мы не были услышаны ни в Год кино (несмотря на круглые столы, выступления в СМИ, в том числе на "Красной кнопке" и пр.) Ведь та же Амина Ивниевна в курсе, что мы отброшены от дела, мы тратим время на выживание и не занимаемся кино? Что стоит ей встретиться с нами, поговорить? Нет, это не в ее стиле правления. И потому я даже не хотела приходить на заседания. Ибо бесполезно. Остается только ждать перемен, - поделилась она.