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Мэр Уфы назвал столичный ресторан «А-кафе» миной замедленного действия

29 мая 2018, 09:32
Это связано с тем, что развлекательный комплекс построен прямо над центральной городской тепломагистралью.

Сегодня, 29 мая, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ирек Ялалов обратил внимание на то, что в процессе ремонта тепловых сетей могут возникнуть серьезные проблемы при проверке состояния тепломагистралей, которые проложены в подвалах жилых домов и других помещений.

Как оказалось, наибольшую тревогу у городских властей вызывает ситуация с развлекательным комплексом "А-кафе", который, как выяснилось, был построен в 90-ые годы прямо над центральной городской тепломагистралью.

- Если пофантазировать на плохую тему, в случае прорыва тепломагистрали там будут последствия страшнее, чем во время пожара - от горячего пара и кипятка люди, которые будут находиться в здании, просто сварятся, - сказал Ирек Ялалов. - Вот такие решения продавливались, лоббировались в прежние годы. И мы до сих пор не знаем точно, сколько магистралей проложены по подвалам жилых домов. Это были правила хорошего тона - сэкономить сотню миллионов рублей и не думать о том, что впоследствии потребуются миллиарды, чтобы устранять последствия.

Ирек Ялалов поручил провести ревизию, чтобы выяснить, какое же количество домов в Уфе расположено непосредственно над тепломагистралями, чтобы была возможность взять ситуацию в них на особый контроль.

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