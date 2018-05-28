В Башкирии поздравили с 95-летием ветерана войны, участника взятия Берлина

Гумир Мухамедьянов живет в городе Октябрьский, он родился в 1923 году. Выписки из наградных листов ветерана были рассекречены в 2015 году Центральным архивом Министерства обороны Российской Федерации. И теперь можно узнать, за какие личные подвиги он был награжден медалью за Отвагу и орденом Красной звезды.