В Уфе неизвестный перечислил 2 миллиона рублей для благотворительного фонда

- Мы не знаем его имени, но знаем, что у него большое и доброе сердце Очередное анонимное пожертвование поступило сегодня утром, 25 апреля. 530 000 рублей для тяжелобольных детей и взрослых со всей Республики. И всё тот же человек, пожелавший остаться неизвестным. Но не успели мы отойти от одной радостной новости, как прозвучала ещё одна: «Наш тайный друг пожертвовал ещё 490 000 рублей! Мы не знаем его имени, мы не знаем кто он, откуда он, но уверены, что это человек со светлой душой, большим и добрым сердцем! Он стал настоящим ангелом-хранителем для тех, кто оказался в беде. Он подарил им надежду на завтрашний день, надежду на скорейшее выздоровление и поддержал их веру в доброту людей. Когда мы начинаем бескорыстно заботиться о других людях, Бог посылает нам тех, кто бескорыстно заботится о нас, – говорит финансовый директор фонда «Изгелек» Лариса Тагирова.