В Башкирии фонд «Изгелек» получил грант почти в три миллиона рублей

Проект фонда «Навыки домашней реабилитации по методу Войта-терапии для 120 детей с ОВЗ до 15 лет» получит федеральную грантовую поддержку в сумме 2,9 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе благотворительного фонда «Изгелек».
«Главная цель нашего проекта – дать родителям детей-инвалидов, что говорится, «не рыбу, а удочку», чтобы они могли самостоятельно заниматься с детьми дома. По нашему проекту такую возможность смогут получить 120 детей. Далеко не все родители могут оплачивать дорогостоящую реабилитацию каждый месяц, возможности благотворительных фондов тоже ограничены. На нашей практике мы наблюдали десятки примеров, когда благодаря трудолюбию и вере родителей, дети с серьезными нарушениями вставали на ноги», — говорит президент фонда «Изгелек» Лилия Гильманова.
Реализация проекта начнется в сентябре текущего года и закончится в ноябре 2018 года. За это время 120 детей с ограниченными возможностями здоровья пройдут реабилитацию по методу Войта-терапии. Этот проект позволит родителям детей-инвалидов заниматься дома с детьми самостоятельно.