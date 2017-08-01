В Башкирии фонд «Изгелек» получил грант почти в три миллиона рублей

«Главная цель нашего проекта – дать родителям детей-инвалидов, что говорится, «не рыбу, а удочку», чтобы они могли самостоятельно заниматься с детьми дома. По нашему проекту такую возможность смогут получить 120 детей. Далеко не все родители могут оплачивать дорогостоящую реабилитацию каждый месяц, возможности благотворительных фондов тоже ограничены. На нашей практике мы наблюдали десятки примеров, когда благодаря трудолюбию и вере родителей, дети с серьезными нарушениями вставали на ноги», — говорит президент фонда «Изгелек» Лилия Гильманова.