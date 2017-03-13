В Уфе неизвестный спонсор перечислил на спасение малыша миллион рублей

Сегодня неизвестный спонсор перечислил семье Альбины и Рустама Гаязовых миллион рублей. Как сообщала «Медиакорсеть», молодая пара просит помочь им расплатиться по счету частной клиники «Мать и дитя» в 2,3 миллиона рублей. Их трехмесячный малыш Тимур много дней находился в дорогостоящей реанимации, а когда ему стало лучше, выяснилось, что у семьи не хватает средств для оплаты лечения.
- Спонсора помогло найти руководство клиники, в лице гендиректора Алсу Назыровой, мы ей безумно благодарны, - рассказал «Медиакорсети» отец ребенка Рустам Гаязов. – Это огромная сумма, которую нам самим пришлось бы собирать очень долго. Деньги уже поступили на счет клиники. Это большая радость для нас. И, конечно, мы очень благодарны врачам клиники, которые спасли нашего малыша.
Помимо этого, буквально за несколько дней на счет семьи Гаязовых поступило более 400 тысяч рублей пожертвований от частных лиц. Таким образом, осталось собрать еще около 900 тысяч рублей.
Помочь семье, оказавшейся в сложной ситуации, может каждый, перечислив посильную сумму на карты:
4276060017438501 (карта Сбербанка) Получатель - Гаязов Рустам Рафаэлевич
4276 8060 1354 0553 (Гаязова Альбина Рифовна)