В Уфе неизвестный спонсор перечислил на спасение малыша миллион рублей

- Спонсора помогло найти руководство клиники, в лице гендиректора Алсу Назыровой, мы ей безумно благодарны, - рассказал «Медиакорсети» отец ребенка Рустам Гаязов. – Это огромная сумма, которую нам самим пришлось бы собирать очень долго. Деньги уже поступили на счет клиники. Это большая радость для нас. И, конечно, мы очень благодарны врачам клиники, которые спасли нашего малыша.