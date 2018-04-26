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Верховный суд Башкирии подтвердил оправдание Александра Баутского

26 апреля 2018, 17:53
На пересмотре судебного вердикта настаивал гособвинитель.

Сегодня, 26 апреля, стало известно, что Верховный суд Башкирии оставил без изменения оправдательный приговор, вынесенный в декабре прошлого года уфимскому предпринимателю, застройщику Александру Баутскому. Об этом сообщил «Коммерсант-Башкортостан» со слов адвоката подсудимого Алексея Зеликмана.

Напомним, Александр Баутский обвинялся в крупном мошенничестве, совершенном в 2010 году, а также в попытке дать взятку в размере 5 тысяч рублей сотруднику ДПС, которая имела место в 2015 году.

Гособвинение просило назначить мужчине наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в сумме 500 тыс. руб. Однако районный суд снял с предпринимателя обвинение в попытке дачи взятки за истечением срока давности по этой статье, а по обвинению в мошенничестве и вовсе признал его невиновным.

Как следует из материалов дела, Александр Баутский обвинялся в том, что в августе 2010 года через компанию «Факел» получил в качестве предоплаты 6,5 млн руб. от покупателя двух квартир в доме на улице Крупской, но квартиры не передал, а деньги потратил по своему усмотрению. Потерпевшим от мошеннических действий следствие признало преподавателя Уфимского авиационного технического университета Тимофея Брейкина, подписавшего с фирмой «Факел» договор инвестирования.

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