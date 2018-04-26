Верховный суд Башкирии подтвердил оправдание Александра Баутского

Как следует из материалов дела, Александр Баутский обвинялся в том, что в августе 2010 года через компанию «Факел» получил в качестве предоплаты 6,5 млн руб. от покупателя двух квартир в доме на улице Крупской, но квартиры не передал, а деньги потратил по своему усмотрению. Потерпевшим от мошеннических действий следствие признало преподавателя Уфимского авиационного технического университета Тимофея Брейкина, подписавшего с фирмой «Факел» договор инвестирования.