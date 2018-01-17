Александр Баутский получил мандат депутата горсовета Уфы

В прошлом году Кировский районный суд рассматривал уголовное дело по обвинению Александра Баутского в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие считало, что он обманул покупателя двух квартир в доме на улице Крупской. В деле был еще один эпизод – попытка дать взятку сотруднику Белокатайского ДПС (ст. 30 ст. 291.2). В декабре прошлого года суд по обвинению в мошенничестве его оправдал, а обвинение по статье «дача взятки» была исключена из-за истечения срока давности.