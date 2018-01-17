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Александр Баутский получил мандат депутата горсовета Уфы

17 января 2018, 18:23
Мандат освободился после перехода в Курултай Юнира Кутлугужина.

Александр Баутский получил сегодня вакантный мандат депутата горсовета Уфы, который освободился после перехода в Курултай главы рескома КПРФ Юнира Кутлугужина, сообщает Коммерсантъ-Башкортостан со ссылкой на источник в комиссии.

Александр Баутский 5 ноября 1957 года. В 1978 году окончил Уфимский строительный техникум по специальности техник-строитель, в 1988 получил высшее образование по специальности «юрист» в Башкирском государственном университете, в 1994 окончил Loyola University Chicago. Является генеральным директором строительной фирмы «БашАнтэк».

В прошлом году Кировский районный суд рассматривал уголовное дело по обвинению Александра Баутского в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие считало, что он обманул покупателя двух квартир в доме на улице Крупской. В деле был еще один эпизод – попытка дать взятку сотруднику Белокатайского ДПС (ст. 30 ст. 291.2). В декабре прошлого года суд по обвинению в мошенничестве его оправдал, а обвинение по статье «дача взятки» была исключена из-за истечения срока давности.

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