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В Стерлитамаке восьмиклассник принес в школу гранату

26 апреля 2018, 17:47
К счастью, она оказалась учебной.

В соцсети «Подслушано в Стерлитамаке» Вконтакте появилась информация о том, что в одну из школ города восьмиклассник пришел на занятия с гранатой и школу эвакуировали.

Как сообщает агентство «Башинформ», эвакуация была не учебной. Учащийся школы пришел на урок с гранатой и хвастался ей перед одноклассниками.

Учительница заметила подозрительный предмет в руках восьмиклассника и сообщила об этом директору школы. Заметив подозрительную игрушку у ребенка, администрация учебного заведения эвакуировала учащихся и сотрудников. В общей сложности почти 700 человек.

Позже стало известно, что граната учебная.

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