В Уфе на форуме «Сообщество» предложили перестать защищать детей

Она заявила, что у нас принята западная система воспитания детей, которая не соответствует нашему менталитету. Например, у них, по словам Элины Жгутовой, бедный человек сам виноват в своей бедности. И вообще, вот это вот «бесплатный сыр бывает только в мышеловке» – это по их, по-западному. А по-нашему, в соответствии с нашим менталитетом, если следовать логике Жуковой, бесплатный сыр бывает не только в мышеловке, а бедный совсем не сам виноват в своей бедности. Ну кто-то виноват, конечно, в том, что он бедный, но только не он сам. Такая логика.