В Уфе обсудят взаимодействие общества, бизнеса и власти

Это открытая рабочая площадка для трехстороннего диалога между обществом, бизнесом и властью, который призван повысить эффективность и качество разработки и реализации различных социальных проектов.
На форуме «Сообщество», который организует и проводит Общественная палата России, собираются граждане страны с активной гражданской позицией, которые обсуждают состояние гражданского общества в стране, состояние и взаимосвязь некоммерческих организаций, консолидацию интересов сторон в диалоге с властью, бизнесом, СМИ.
Зарегистрироваться для участия в форуме можно на сайте Общественной палаты Башкирии в колонке «В центре внимания», блок «Я хочу принять участие в Форуме «Сообщество «ПФО».