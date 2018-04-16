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В Уфе обсудят взаимодействие общества, бизнеса и власти

16 апреля 2018, 09:33
Форум «Сообщество» пройдет 24-25 апреля.

Это открытая рабочая площадка для трехстороннего диалога между обществом, бизнесом и властью, который призван повысить эффективность и качество разработки и реализации различных социальных проектов.

На форуме «Сообщество», который организует и проводит Общественная палата России, собираются граждане страны с активной гражданской позицией, которые обсуждают состояние гражданского общества в стране, состояние и взаимосвязь некоммерческих организаций, консолидацию интересов сторон в диалоге с властью, бизнесом, СМИ.

Зарегистрироваться для участия в форуме можно на сайте Общественной палаты Башкирии в колонке «В центре внимания», блок «Я хочу принять участие в Форуме «Сообщество «ПФО».

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#Новости#Общественная палата#Марат Гареев#Общество
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