В Уфе обсудят взаимодействие общества, бизнеса и власти

На форуме «Сообщество», который организует и проводит Общественная палата России, собираются граждане страны с активной гражданской позицией, которые обсуждают состояние гражданского общества в стране, состояние и взаимосвязь некоммерческих организаций, консолидацию интересов сторон в диалоге с властью, бизнесом, СМИ.