В Башкирии внесли изменения в закон о приватизации

По его словам, в связи с необходимостью привести региональные законодательные акты в соответствие с федеральным законодательством, отныне потеряют право участвовать в приватизации имущества юридические лица, которые зарегистрированы в оффшорных зонах либо имеют налоговые льготы в связи с осуществлением своей деятельности на этих территориях.