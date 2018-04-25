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В Башкирии внесли изменения в закон о приватизации

25 апреля 2018, 12:29
Право участвовать в этом процессе потеряли юридические лица, имеющие отношения к оффшорным зонам.

Сегодня, 25 апреля, депутаты Госсобрания Башкирии приняли в первом чтении изменения в закон о приватизации. Суть изменений объяснил выступивший перед парламентариями вице-премьер правительства - министр земельных и имущественных отношений РБ Евгений Гурьев.

По его словам, в связи с необходимостью привести региональные законодательные акты в соответствие с федеральным законодательством, отныне потеряют право участвовать в приватизации имущества юридические лица, которые зарегистрированы в оффшорных зонах либо имеют налоговые льготы в связи с осуществлением своей деятельности на этих территориях.

При этом Евгений Гурьев пояснил, что данные изменения в законодательстве не распространяются на имущество, которое было ранее приватизировано юридическими лицами, имеющими отношения к оффшорным зонам.

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#Новости#Приватизация#Татьяна Майорова,#Экономика
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