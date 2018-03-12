Башкирии выделят 105 млн рублей на развитие сельской медицины

На развитие медицинской помощи в деревнях и селах Башкирии поступит 105 млн рублей. Из них 11, 614 млн рублей пойдут на покупку модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек.