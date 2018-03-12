mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Башкирии выделят 105 млн рублей на развитие сельской медицины

12 марта 2018, 18:46
Средства поступят из резервного фонда Правительства России.

В 2018 году Владимиром Путиным поставлена цель обеспечить доступной качественной медицинской помощью всё население страны. Для этого регионам выделяется 3,43 млрд рублей.

На развитие медицинской помощи в деревнях и селах Башкирии поступит 105 млн рублей. Из них 11, 614 млн рублей пойдут на покупку модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек.

Остальная часть суммы будет направлена во благо жителей деревень с численностью до ста человек - на приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи.

Напомним, как сообщил Рустэм Хамитов, в ближайшие несколько лет в республике появятся несколько сотен новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов.

Материалы по теме
В медицине жителей Башкирии все чаще беспокоит дефицит узких специалистов Моногорода, медицина, инвестиции – чем глава Башкирии удивил коллег в Сочи
#Новости#Зиля Аскерова#Экономика
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии получить меры поддержки могут только официальные жены мобилизованных
Сегодня, 09:23
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48