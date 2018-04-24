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В Уфе новый арт-объект не выдержал порыва ветра

24 апреля 2018, 11:36
На землю упала буква из газонной травы.

Новый арт-объект из искусственной газонной травы, который был установлен буквально неделю назад, не выстоял перед сильным ветром, который накрыл Уфу. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Напомним, арт-объект, представляющий собой буквы, символизирующие название города, был установлен недалеко от остановки «Юношеская библиотека». Буква «Ф» в слове «Уфа» упала, не выдержав сильного ветра.

Отметим, что из-за сильного ветра в Уфе пострадали автомобили, крыши больниц, школ. Сотрудники МЧС зафиксировали 50 случаев падения деревьев.

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В Уфе появился новый арт-объект из искусственной газонной травы
#Новости#Фотофакт#Рустэм Башкирцев#Город
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