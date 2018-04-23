В Уфе зафиксировано 50 фактов падения деревьев

10 раз деревья и элементы кровли падали на автомобили. На улице Старичная дерево упало на линию электропередач, на Красноводской рубероид повис на краю крыши здания, вывеска на Индустриальном шоссе создавала угрозу для граждан, пока ее не сняли спасатели.