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В Башкирии появится фарм-клуб ФК «Уфа»

24 апреля 2018, 11:54
«Уфа-2» будет состоять из игроков молодежного состава «Уфы».

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов на открытии курсов спортивного менеджмента вчера, 23 апреля, сообщил о создании фарм-клуба «Уфа-2», который будет играть в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ). Его основой будут игроки, которые сейчас играют за молодежный состав ФК «Уфа».

- Со следующего года «Уфа-2» начнет играть во второй лиге (ПФЛ), - сказал Шамиль Газизов. – Сейчас идет оформление лицензии. В молодежном первенстве будут играть футболисты 2002/2003 года рождения.

По словам пресс-секретаря ФК «Уфа» Сергея Тыртышного, ранее клуб рассматривал в качестве варианта создание фарм-клуба в Стерлитамаке. Но этот вариант не прошел, поскольку местные власти не смогли предоставить минимальные условия для его работы. Например, вытравить сусликов, которые расплодились на футбольном поле. И поэтому было принято решение создать фарм-клуб в Уфе.

Но это не исключает появления профессионального футбольного клуба в других городах республики.

- Если в Башкирии появится еще один или два футбольных клуба, которые будут играть в ПФЛ, то это будет только на пользу футболу, - сказал Шамиль Газизов, комментируя ситуацию.

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