Шамиль Газизов и Сергей Семак откроют в Уфе курсы спортивного менеджмента

- Наша программа предлагает участникам чёткий план обучения, адаптированный и применимый в России международный опыт, обучение без отрыва от работы в вечернее время. Выпускники школы получат сертификат государственного образца, а особо отличившиеся смогут попробовать свои силы на стажировках в ведущих российских спортивных организациях и агентствах, - сообщили организаторы курсов.