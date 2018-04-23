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ФК «Уфа» отобрал очки у лидера чемпионата «Локомотива»

23 апреля 2018, 08:30
Матч 27-ого тура чемпионата России завершился вничью - 0:0.

Вчера, 22 апреля, футбольный клуб «Уфа» в Москве сыграл с лидером премьер-лиги московским «Локомотивом». Уфимскому клубу удалось отобрать очки у москвичей, сыграв вничью - 0:0.

И хотя команды не забили голов, матч все время держал зрителей в напряжении. Во второй половине матча «Локомотив» больше владел мячом, но самый опасный момент в игре создали уфимцы. Дмитрий Стоцкий в штрафной площадке в касание сыграл на Слая, который пробил точно под штангу, но Гилерме отразил удар.

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал гостевую ничью с «Локомотивом»:

- Думаю, ничья — это всё-таки неплохой для нас результат. Что касается качества игры, не совсем получалось в атакующих действиях, много ошибались сами. В целом по одному хорошему моменту создали команды во втором тайме: у Слая был шанс и у «Локомотива» — после контратаки. Территориальным преимуществом владел «Локомотив», особенно во втором тайме. Но мы достаточно надёжно сыграли в обороне. Поэтому мы довольны ничьей, будем работать и идти дальше.

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