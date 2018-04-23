mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе утвердили приговор преступной группировке «Бородач»

23 апреля 2018, 11:53
Грабители и угонщики пытались обжаловать приговор в апелляции.

Верховный суд Башкирии приговорил троих жителей Бирска и двоих уфимцев к лишению свободы на срок от семи о девяти лет за вымогательство, разбой, грабеж, угон, похищение паспорта и умышленное повреждение чужого имущества, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. Осужденные попытались обжаловать приговор в апелляции.

В 2014-2015 годы в Бирске и Бирском районе группировка вымогала у предпринимателей деньги за общее покровительство бизнеса, и требовали от коммерсантов и таксистов до шести миллионов рублей под угрозой физической расправы.

Злоумышленники устроили несколько разбойных нападений и грабеж с применением оружия и бит, угнали несколько автомобилей и похитили у одной из жертв паспорт как залог для вымогательств.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ оставила приговор в части их осуждения и назначенного наказания без изменений по результатам апелляционного рассмотрения.

Материалы по теме
В Башкирии за решетку отправится группировка, укравшая 21 тонну дизеля В Уфе осудят членов преступной группировки за создание сети игровых клубовТеррористической группировке в Уфе вынесен приговор
#Новости#Рустэм Башкирцев#Происшествия
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48