Террористической группировке в Уфе вынесен приговор

В апреле прошлого года был задержан Азамат Ишбаев, намеревавшийся совершить теракт в Уфе, чтобы доказать верность террористической организации «Исламское государство», запрещенной в РФ. У него в ходе обыска обнаружили компоненты и вещества для изготовления самодельного взрывного устройства. Установлено, что злоумышленник склонял своего несовершеннолетнего знакомого к самоподрыву в людном месте.