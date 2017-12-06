mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Террористической группировке в Уфе вынесен приговор

6 декабря 2017, 17:39
Лиц, готовящих теракт в Уфе, приговорили к лишению свободы и крупным штрафам.

Азамат Ишбаев, 1982 года рождения, Зокиржон Парпиев, 1982 года рождения и Асма Шарипова, 1954 года рождения осуждены приволжским военным судом, сообщили в пресс-службе ФСБ по республике.

В апреле прошлого года был задержан Азамат Ишбаев, намеревавшийся совершить теракт в Уфе, чтобы доказать верность террористической организации «Исламское государство», запрещенной в РФ. У него в ходе обыска обнаружили компоненты и вещества для изготовления самодельного взрывного устройства. Установлено, что злоумышленник склонял своего несовершеннолетнего знакомого к самоподрыву в людном месте.

В ходе следствия установили личности других участников группировки. Жительница села Авдон Асма Шарипова, которая вовлекала в группировку людей и занималась координационной деятельностью и финансированием Ишбаева. И житель Самары Зокиржон Парпиев, который инструктировал Ишбаева по применению самодельной взрывчатки, а также снабдил его липовыми документами для въезда в Сирию после предполагаемого теракта.

Азамат Ишбаев приговорен к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 500 тысяч рублей, Зокиржон Парпиев приговорен к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 300 тысяч рублей, Асма Шарипова приговорена к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в 200 тысяч рублей.

Материалы по теме
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в УфеВ Башкирии спецслужбы предотвратили попытку терактаВ Башкирии в 2016 году предотвратили попытку теракта
#Новости#Злата Зукович#Происшествия
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48