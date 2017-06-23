В Башкирии за решетку отправится группировка, укравшая 21 тонну дизеля

В сентябре 2015 года вышеуказанные лица вывозили дизельное топливо на «Камазе» и продавали его. Всего им удалось украсть более 21 тонны дизеля. Ущерб, причиненный АО «Транснефть-Урал», составил более 700 тысяч рублей. В октябре 2015 полицейские задержали троих подельников на месте преступления.