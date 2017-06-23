В Башкирии за решетку отправится группировка, укравшая 21 тонну дизеля

43-летнему Анвару Зиязетдинову, 49-летнему Алексею Гуйманову, 29-летнему Алексею Рыбкину и 36-летнему Владиславу Мирсаяпову вынесен приговор по статье «Кража из нефтепродуктопровода, совершенная группой лиц по предварительному сговору в крупном размере», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
В сентябре 2015 года вышеуказанные лица вывозили дизельное топливо на «Камазе» и продавали его. Всего им удалось украсть более 21 тонны дизеля. Ущерб, причиненный АО «Транснефть-Урал», составил более 700 тысяч рублей. В октябре 2015 полицейские задержали троих подельников на месте преступления.
Суд приговорил Зиязетдинова к 2,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Остальные фигуранты дела осуждены к лишению свободы на срок от одного года одного месяца до двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.