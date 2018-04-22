Рустэм Хамитов посетил ИнваЦентр в Уфе и пообещал решить их проблемы

Министерством семьи, труда и социальной защиты населения РБ центру также выделена субсидия в размере 837 тысяч рублей. Эти средства будут направлены на создание и обустройство рабочих мест для незанятых инвалидов: уже закуплены шкафы, столы и стулья, компьютеры, верстаки и подъёмные механизмы. 10 инвалидов с проблемами опорно-двигательного аппарата уже получили работу.