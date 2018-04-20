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В Уфе прокуратура вынудила врачей обеспечить больного малыша лекарствами

20 апреля 2018, 18:04
Двухлетний ребенок страдает редким заболеванием обмена веществ, приводящим к параличу.

Прокуратура Калининского района Уфы провела проверку по обращению местного жителя, пожаловавшегося, что в поликлинике отказались обеспечить лекарствами его двухлетнего малыша, страдающего редким заболеванием обмена веществ.

Протоколом врачебной комиссии маленькому пациенту были назначены лекарственные препараты и специализированное питание, без которых у него мог возникнуть паралич. Однако представители поликлиники отказалось предоставить ему медикаменты.

Прокуратура не согласилась с таким решением медицинских чиновников и обратилась в суд, потребовав от Минздрава республики взять на себя обеспечение малыша необходимыми лекарственными препаратами.

Исковые требования прокуратуры были удовлетворены. По результатам их рассмотрения виновное лицо, отказавшее родителям ребенка в обеспечении лекарств привлечено к дисциплинарной ответственности.

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