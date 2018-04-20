mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии мать подозревается в убийстве собственного малыша

20 апреля 2018, 12:53
Это был третий ребенок матери, которая не состояла на учете по беременности в лечебном учреждении.

30-летняя жительница Сибая подозревается в убийстве собственного малыша, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики. Заведено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного».

Вечером 19 апреля 30-летняя мать двоих несовершеннолетних детей в состоянии психологического расстройства после родов надела на голову новорожденного целлофановый пакет и обмотала шею поясом от халата, исключив доступ воздуха. Новорожденный скончался.

Женщину в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию. На учете по беременности в женской консультации мать не состояла.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Судмедэксперты установят причину смерти новорожденного. Напомним, недавно мы писали завершении расследования уголовного дела 2012 года, когда в Туймазинском районе женщина выбросила младенца на окраину села в обувной коробке.

Материалы по теме
В Уфе женщина обвиняет врачей в смерти своего ребенкаВ Башкирии мать всадила нож в грудь собственного сынаЖенщина довела до самоубийства собственного сына, заподозрив, что он покрывает отца
#Новости#Рустэм Башкирцев#Происшествия
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48