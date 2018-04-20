В Башкирии мать подозревается в убийстве собственного малыша

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Судмедэксперты установят причину смерти новорожденного. Напомним, недавно мы писали завершении расследования уголовного дела 2012 года, когда в Туймазинском районе женщина выбросила младенца на окраину села в обувной коробке.