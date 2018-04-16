В Башкирии спустя 6 лет осудят женщину, бросившую младенца умирать

По данным следствия, с 13 на 14 апреля 2012 года, действуя сразу же после родов, женщина завернула своего живого доношенного новорожденного в полотенце, положила его в коробку из-под обуви, которую поместила в полиэтиленовый пакет и оставила в лесном массиве на окраине села Кандры. При этом женщина осознавала, что при отсутствии надлежащего ухода и заботы с её стороны, в условиях низкой температуры окружающего воздуха, а также без оказанной квалифицированной медицинской помощи неизбежно наступит смерть ребенка.