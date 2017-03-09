В Уфе женщина обвиняет врачей в смерти своего ребенка

Уфимка Лилия Ильясова винит врачей роддома при клинике БГМУ в смерти своего ребенка. Семья женщины считает, что медики не приняли вовремя роды у беременной женщины. Только не давно стали известны результаты патологоанатомического исследования малышки, сообщает телеканал "Вся Уфа".
Лилия Ильясова была на девятом месяце беременности, в начале февраля она несколько раз обращалась со схватками в этот роддом. Но врачи говорили, что время рожать еще не подошло. А согласно результатам кардиотокографии плод чувствует себя хорошо. Но когда роды состоялись 12 февраля, ребенок был уже мертвый.
Следственный комитет Башкирии организовал проверку по факту смерти малышки. Медики предполагали, что причиной смерти могло стать инфекционное заболевание. Но эта версия не нашла подтверждения. Еще одно предположение - асфиксия плода. Но Лилия не верит в слова врачей и считает, что малышку могли спасти.