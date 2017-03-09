В Уфе женщина обвиняет врачей в смерти своего ребенка

Лилия Ильясова была на девятом месяце беременности, в начале февраля она несколько раз обращалась со схватками в этот роддом. Но врачи говорили, что время рожать еще не подошло. А согласно результатам кардиотокографии плод чувствует себя хорошо. Но когда роды состоялись 12 февраля, ребенок был уже мертвый.