В Башкирии изменятся условия выплат 300 тысяч рублей за первенца

К концу 2019 года может понадобиться более двух миллиардов рублей для выполнения программы по выплате 300 тысяч.
Рустэму Хамитову в ходе прямой линии задали вопрос из зала о выплатах 300 тысяч рублей при рождении ребенка. На что глава республики ответил:
300 тысяч семья получает за первого ребенка, если они стоят в очереди на получение жилья. Также можно использовать их на взнос за ипотеку, на покупку стройматериалов. В программе были ошибки и недочеты, получал очень много писем от тех, кто не смог получить деньги. В вашей проблеме, я вас уверяю, всё будет решено.
Также глава республики уточнил, что ребенок будет прописан в республике, будет оформлен как житель республики. Сейчас есть более тысячи заявлений, которые обрабатываются в данный момент.
К концу 2019 года может понадобиться более двух миллиардов рублей для выполнения этой программы. Это значит, что на свет появится более шести тысяч малышей, которые нам нужны. Бывали случаи, когда обращались семьи, где отец не прописан в республике. Но ребенок — наш. Значит, такая семья тоже получит деньги, рассказал Рустэм Хамитов