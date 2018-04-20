В Башкирии изменятся условия выплат 300 тысяч рублей за первенца

300 тысяч семья получает за первого ребенка, если они стоят в очереди на получение жилья. Также можно использовать их на взнос за ипотеку, на покупку стройматериалов. В программе были ошибки и недочеты, получал очень много писем от тех, кто не смог получить деньги. В вашей проблеме, я вас уверяю, всё будет решено.