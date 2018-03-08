В Башкирии намерены продлить программу по выплате 300 тысяч за первенца

По словам главы, программа работала с определенными погрешностями. Как пример он привел семей с Абзелиловского района. Некоторые женщины этого района, несмотря на то, что проживают на территории нашей республики, но рожают своих малышей в соседнем городе Магнитогорск Челябинской области. А по условиям, 300 тысяч получают только те из них, которые родили детей в роддомах Башкирии. В будущем это будет учитываться в пользу мам.