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В Башкирии намерены продлить программу по выплате 300 тысяч за первенца

8 марта 2018, 14:05
Об этом сообщил Глава РБ Рустэм Хамитов.

В Башкирии уже более одной тысячи семей стали участниками программы, которая действует с 2017 года. Рустэм Хамитов выразил надежду, что и в 2018 году программа сработает также успешно. “На 2019 год мы, может быть, её продлим», обнадежил он собравшихся.

По словам главы, программа работала с определенными погрешностями. Как пример он привел семей с Абзелиловского района. Некоторые женщины этого района, несмотря на то, что проживают на территории нашей республики, но рожают своих малышей в соседнем городе Магнитогорск Челябинской области. А по условиям, 300 тысяч получают только те из них, которые родили детей в роддомах Башкирии. В будущем это будет учитываться в пользу мам.

- Пусть рожают хоть в Москве, хоть в Санкт-Петербурге, хоть в Магнитогорске: если эти женщины прописаны у нас, то это наш ребёночек. Мы засчитываем его и выплачиваем эту сумму, если молодые родители стоят в очереди на жильё, - сообщил Хамитов.

Напомним, господдержка в размере 300 тысяч рублей выдается молодым семьям и матерям-одиночкам на улучшение ситуации с жильем. Основное условие – рождение первого малыша в 2017 году.

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#Новости#Зиля Аскерова#Общество
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