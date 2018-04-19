Верховный суд Башкирии заменил меру пресечения Ромео Фарукшину

- Все адвокаты, с которыми я пообщался во время суда, мимикой или словами дали понять, что не питают к Ромео Фарукшину особых чувств. Решение судьи они восприняли как плевок судебной системе, - рассказал он. – В зале шептались, что решение было принято еще до суда.