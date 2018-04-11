В следкоме прокомментировали задержание члена коллегии адвокатов Башкирии

Как следует из материалов дела, один из местных юристов, желающий сдать экзамен и получить статус адвоката, в марте 2018 года по рекомендации обратился к местному жителю, вхожему в республиканскую коллегию адвокатов и обещавшему оказать содействие в решении вопроса. После этого, когда договоренности были достигнуты, юрист сообщил о готовящемся преступлении в региональное управление ФСБ.