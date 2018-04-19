Дамоклов меч чиновника

Сложилось очень стойкое впечатление, что для чиновников важнее всего было именно это, а вовсе не то, что в больнице плакала мама раненной девятиклассницы Юли Фроловой, с трудом приходит в себя учительница Екатерина Першина, а сам юный террорист проклинает весь мир и хочет уйти из него, забрав как можно больше жертв. Хочется надеяться, что обе описанные выше ситуации будут исправлены: школьники в Тастубе получат новую школу, а в школе №1 в Стерлитамаке и учителя, и дети постепенно придут в себя. И, что самое главное – чиновники, проморгавшие обе ситуации и позволившие им дойти до критической фазы, опомнятся и поставят во главу угла не свои теплые чиновничьи кресла, а интересы других людей, о которых будут заботиться, как о своей собственной семье.