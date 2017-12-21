В Башкирии адвокат из глубинки узнал из СМИ, что обвинил Адвокатскую палату

- Я обратился к Виталию Буркину за советом, когда в отношении меня тоже было возбуждено дисциплинарное производство по жалобе моей подзащитной. Я много слышал о нем, читал, что про него писали, и надеялся на помощь. Виталий переадресовал меня к другим юристам, которые посоветовали оформить на них доверенность на представление моих интересов, поскольку я живу далеко от Уфы, и мне бывает затруднительно оперативно приехать в столицу для решения тех или иных вопросов, - рассказал Медиакорсети Самат Хайруллин. – А через некоторое время знакомые показали мне в интернете статью, в которой говорится, что я возмущен злоупотреблениями президента АП РБ Булата Гумеровича Юмадилова и требую его наказать. Однако я даже не собирался ничего подобного заявлять, поскольку отношусь в Булату Гумеровичу с большим уважением. Указанные в статье от моего имени сведения недостоверны. Я считаю, что юристы, представлявшие мои интересы по доверенности, злоупотребили моим доверием. Вместо того, чтобы защищать меня и помочь во время разбирательства моего дела дисциплинарной комиссией, они вовлекли меня в свои интриги.