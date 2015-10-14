В Башкирии в каждом районе появятся ячейки «Русского географического общества»

- У нас и памятники природы, и заповедники, и биосферные резерваты – всё у нас есть, - похвалился Рустэм Закиевич. - Кроме того, мы работаем над большой программой по развитию туризма. Она уже даёт свои плоды – растёт количество туристов, въезжающих в нашу республику. Мы думаем, что этот рост будет усиливаться и увеличиваться год от года.