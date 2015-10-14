В Башкирии в каждом районе появятся ячейки «Русского географического общества»

В 2015 году «Русскому географическому обществу» исполняется 170 лет. Рустэм Хамитов уверен, что история общества – «замечательный пример настоящего патриотизма, тесного сотрудничества профессионалов для решения серьезных задач».
- То, что попечительский совет Общества в 2010 году возглавил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, подчёркивает особую государственную важность и масштаб этой работы, - заявил он. - Богатые традиции общества сегодня успешно развиваются, в том числе на региональном уровне. У нас с вами – широкое поле для совместной деятельности.
Глава РБ рассказал попечительному совету «РГО», что Башкирия «обладает очень богатыми возможностями с точки зрения изучения природных ресурсов, участия людей в туристической и познавательной деятельности».
- Это во многом соответствует уставным задачам «Русского географического общества», которое создавалось 170 лет назад, конечно, с другой целью – тогда просто-напросто надо было осуществлять географические открытия, исследовать планету, территорию страны. А сегодня работа переходит в несколько другую плоскость – это, прежде всего, вопросы, связанные с сохранением и приумножением природных ресурсов, ландшафта территорий, вопросы туризма, путешествий, охраны животного мира, природной среды, - сказал г-н Хамитов.
По его мнению, республика «в этом смысле очень хорошая территория для того, чтобы региональное отделение «Русского географического общества» трудилось продуктивно».
- У нас и памятники природы, и заповедники, и биосферные резерваты – всё у нас есть, - похвалился Рустэм Закиевич. - Кроме того, мы работаем над большой программой по развитию туризма. Она уже даёт свои плоды – растёт количество туристов, въезжающих в нашу республику. Мы думаем, что этот рост будет усиливаться и увеличиваться год от года.
Руководитель региона напомнил, что Русское географическое общество сегодня берёт на себя миссию по воспитанию патриотизма, по воспитанию подрастающего поколения, а в республике «много делается в этой части».
- Надеюсь, что благодаря совместной деятельности мы сможем решать очень серьёзные, крупные задачи, - надеется г-н Хамитов. - Нам надо показать всю красоту Башкортостана не только приезжим туристам, но и самим жителям республики. Особенно это будет интересно и полезно нашим школьникам. Деятельность республиканского отделения РГО позволит нам поднять эту работу на новый уровень.
Руководитель республики потребовал, чтобы «в 2016 году в каждом городе, в каждом муниципалитете была ячейка РГО».
- Это позволит муниципальным образованиям повысить туристическую привлекательность, разработать экскурсионные маршруты, привести в порядок сопутствующую инфраструктуру, а также улучшить географические знания подрастающего поколения, - убежден он.
- Башкирия станет первым регионом России, где в каждом районе, муниципальном образовании будет своя первичная ячейка РГО, – сказал директор департамента регионального развития исполнительной дирекции Русского географического общества Александр Хацкевич. – Это позволит реализовать множество проектов для узнавания вашей республики в стране и в мире, а также повысит патриотический дух молодёжи.