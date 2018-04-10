В Уфе суд засекретил процесс по делу убийства Веры Фойкиной

Следователи уверены, что в 2012-м Веру убил именно Саяхов. Останки девушки были найдены в лесу. Тело было сожжено, так что опознать жертву смогли только после генетической экспертизы. Тем не менее, Саяхов признался лишь в том, что он был одним из тех, кто последним видел уфимскую модель и спортсменку перед ее исчезновением. В его квартире оперативники нашли следы крови, когда Саяхов уже был в бегах. При этом он утверждает, что не помнит, что произошло той ночью.